Zaha'dan olay hareket: Oyundan alınınca bakın ne yaptı?

Galatasaray'ın yıldızı Zaha 83. dakikada değişiklik tabelasında kendi numarasını görünce sinirlendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zaha'dan olay hareket: Oyundan alınınca bakın ne yaptı?

Hatayspor maçının 83. dakikasında oyundan alınan Wilfred Zaha'nın sinirli tavırları dikkat çekti.

Son haftalardaki formuyla dikkat çeken Wilfried Zaha, Hatayspor'u da boş geçmedi. Kasımpaşa ağlarını 2 kez havalandıran Fildişi Sahilli yıldız, Hatayspor önünde de skoru 1-1'e getiren isimdi.

Dakikalar 83'ü gösterdiğinde ise Wilfried Zaha adeta çıldırdı. Kenarda numarasının yandığını gören Fildişi Sahilli futbolcu sinirli bir şekilde kenara gelip kulübeye oturdu ve el-kol hareketleriyle tepkisini gösterdi.

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