Son dönemde teknoloji piyasası yapay zeka şirketlerinin yüksek talebi nedeniyle çip ve RAM arzındaki sıkıntılar ve gelen zamları konuşuyor. Yapay zeka şirketlerinin artan talepleri karşısında RAM üreticileri odağını bu yöne kaydırırken genel tüketiciye yönelik arzda ciddi sorunlar meydana geldi. Üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle talebe yeterince yanıt veremeyen üreticiler ise fiyatları ciddi şekilde artırdı. Bu durum bilgisayarlardaki en ucuz parça olan RAM’lerin fiyatında ciddi şekilde artmasına neden oldu.

Artan fiyatların bilgisayar gibi diğer segmentlere de yansıması bekleniyordu ve en flaş hamlelerden biri AMD’den geldi. Piyasanın en büyük işlemci ve ekran kartı üreticilerinden AMD, bazı modellerine zam kararı aldı.

Dev şirket Radeon RX 9000 serisi ekran kartlarına zam yapıyor. Gelen zammın yüzde 3,3 ile yüzde 5,8 arasında değiştiği öğrenildi. Ekran kartlarının güncel ve zamlı fiyatları şöyle:

Öte yandan gelen bilgilere göre şirket yönetimi ocak ayında yeni bir zam yapmayı planlıyor. Ancak bu zammın hangi oranda yapılacağı henüz belirsizliğini koruyor.

NVIDIA DA ZAM YAPACAK

Teknoloji piyasasını etkileyen zam furyasına AMD’nin yanı sıra Nvidia da katılacak sektörün en büyük ekran kartı üreticilerinden biri olan ABD’li dev şirketin RTX 5070 TI ve üzeri ekran kartlarına zam yapmayı planlıyor. Zam için 2026’da armasından endişe edilen bellek krizindeki durum takip edilecek.