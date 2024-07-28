Zam kuyruğu. Sıfırlamak için sıraya girdiler

UKOME kararıyla alınan zamlanan taksi ücretleri sonrasında taksiciler, Ataşehir ve Bağcılar'da uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksiciler bugün taksimetrelerini söküp fiyatları güncelledi.

İKİ İLÇEDE KUYRUKLAR OLUŞTU

UKOME toplantısında taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, cihazlarını güncelletmek isteyen taksicilerin Bağcılar ve Ataşehir'de taksimetre ayar istasyonları önünde oluşturduğu kuyruklar uzayıp gidiyor.

"ÇOK MAKUL BİR ZAM"

Taksici Emre Kaya, yapılan zammın makul olduğunu söyleyerek, Bağcılar’da cihazı güncelletmek için kuyruğa girdi.

Kaya, bugün taksimetrelerini sökerek içeri girdiklerini, 2 bin 950 liraya taksimetrelerimizi güncellettirerek ödemelerini yaptıklarını söyledi.

Kaya, çok makul bir zam olduğunu söyleyerek, indi bindi ücretinin önceden 90 TL’den 100 TL’ye çıktığını ve makul bir zam olduğunu söyledi.

"İNSANLARI MAĞDUR ETMEME ADINA HIZLI BİR ŞEKİLDE AKSİYON ALIYORUZ"

Güncelleme işlemleri esnasında sıkıntı olmadığını ifade eden Kaya, hızlı bir şekilde taksimetremizi güncellerek, güncelledikten sonra tekrar yolculuk yapmaya başlayacaklarını söyledi. Kaya, yoğun bir gün geçirdiklerini, taksimetreleri güncelleyip taksiye çıkıp insanları mağdur etmeme adına hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını belirtti.

İSTANBUL'DA TAKSİ ZAMMI

UKOME'nin 25 Temmuz'da düzenlenen toplantısında alınan karar gereğince, taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 TL’den 30 TL’ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 TL’den 20 TL’ye çıktı.

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 TL’den 235 TL’ye, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 TL’den 100 TL’ye yükselmişti.