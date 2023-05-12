Zam öncesi kaçak tütün operasyonu

Seçim sonrası sigaraya yapılacak zam tiryakilerde şok etkisi yaparken, Pendik ve Eyüpsultan’da yapılan çalışmalarda, kaçak tütün ve sigara filtreleri gibi ürünlerin bulunduğu depoları polis bastı.

Zam öncesi kaçak tütün operasyonu

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “sigara-tütün kaçakçılığı" ile ilgili 06 Mayıs tarihinde Pendik ve Eyüpsultan ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli yakalandı.

Zanlıların Eyüpsultan ilçesinde bulunan bir depoda bulundurduğu kaçak tütün, sigara filtreleri gibi ülkede satışı yasak olan maddelerin nakliye araçları ile farklı illere sevkinin sağlandığı, bu ürünlerin satışının yapılarak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Belirlenen adreste ve tütün ürünlerinin sevkinde kullanılan bir araca yönelik Pendik’te yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 1 milyon 950 bin dal boş makaron, 1 milyon 450 bin gram sigara tütünü, 3 milyon 87 bin 360 adet sigara filtresi, 1 adet suç naklinde kullanılan araç ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan tütün kaçakçılarından biri adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan sevk edildiği makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandı.

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