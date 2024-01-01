Zam yağmuru sigarayı da vurdu. Tiryakilere kötü haber

Tüm Türkiye’de yeni yıl heyecanı henüz bitmemişken pek çok kaleme zam geldi. 2023 yılında sigara fiyatlarında 23 TL'lik bir artış yaşanmıştı. Yeni yılın ilk günü ise sigara markası JTI grubuna zam geldiği açıklandı.

Cumhuriyet’e konuşan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar JTI gurubunda, '1 TL ile 3 TL arasında zam' yapıldığını açıkladı. Diğer yandan Dündar, zam geçişlerinin bugün ve yarın devam edeceğini belirtti.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Dündar, sosyal medya hesabından paylaştığı güncel liste ise şöyle: