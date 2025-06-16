Zamansız hikayeler dijitalde buluşuyor! Teknolojinin sanatla dansı

İstanbul Modern, çağdaş sanatın nabzını tutan yeni sergisi “Zamansız Meraklar” ile teknoloji ve dijital kültürün sanat dünyasındaki etkilerini gözler önüne serdi.

Ziyaretçilere açık olan sergi, 16 sanatçı, sanatçı ikilisi ve kolektifin eserlerini bir araya getirdi.

DİJİTAL KÜLTÜRÜN SANATTAKİ YANSIMALARI

Sergi, dijital kültürün sanatçıların düşünce ve üretim süreçlerini nasıl dönüştürdüğünü mercek altına aldı.

İstanbul Modern’in yeni müze binasında gerçekleştirilen bu etkinlik, sanatın teknolojiyle kesiştiği noktada ortaya çıkan yenilikçi yaklaşımları vurguladı.

Küratörler, “Zamansız Meraklar, sanatçıların dijital araçları kullanarak evrensel temaları nasıl yeniden ele aldığını gösteriyor. Bu sergi, sanatın sadece bir estetik ifade değil, aynı zamanda bir sorgulama alanı olduğunu kanıtlıyor” dedi.

YENİLİKÇİ ESERLER VE SANATÇILAR

Sergide, “SENTIMAP Istanbul” adlı eser, yapay zekâ destekli bir duygu haritasıyla İstanbul’un 1970’ten günümüze arşivlenmiş haberlerini analiz ederek şehrin duygusal topografyasını ortaya koydu.

“Kaybolan Sesler Müzesi” ise Karaköy’ün ses arkeolojisini üç boyutlu yazıcıyla üretilen heykeller ve dijital ekosistemle buluşturdu.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE BİLİMSEL BAĞLAM

Sanat ve teknoloji kesişimine dair uluslararası alanda yapılan araştırmalar, dijital araçların sanat üretiminde devrim oluşturduğunu ortaya koydu.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Medya Laboratuvarı’ndan Prof. Dr. Ethan Zuckerman, “Dijital teknolojiler, sanatçıların geleneksel sınırları aşarak izleyiciyle daha etkileşimli bir bağ kurmasını sağlıyor. ‘Zamansız Meraklar’ gibi sergiler, bu dönüşümün somut örneklerini sunuyor” dedi.

Zuckerman’ın makalesinde, yapay zeka ve veri görselleştirmesinin sanat eserlerinde anlam oluşturma süreçlerini nasıl zenginleştirdiği detaylı bir şekilde ele alındı.

Benzer şekilde, Londra’daki Tate Modern’in dijital sanat küratörü Dr. Sarah Cook, serginin disiplinlerarası yaklaşımını övdü:

“Zamansız Meraklar, sanatçıların teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, aynı zamanda bir düşünce biçimi olarak kullandığını gösteriyor. Bu, çağdaş sanatın geleceği için heyecan verici bir adım.”

Cook, dijital sanatın, izleyicinin eserle etkileşimini artırarak pasif bir gözlemci olmaktan çıkıp deneyimin bir parçası haline geldiğini vurguladı.

SANAT VE TEKNOLOJİNİN GELECEĞİ

“Zamansız Meraklar”, sanatın yalnızca estetik bir deneyim değil, aynı zamanda bir sorgulama ve diyalog alanı olduğunu kanıtladı.

Sergi, dijital dönüşümün yaşamlarımıza etkisini sanatçıların gözünden aktarırken, izleyicileri de bu dönüşümün bir parçası olmaya davet etti.