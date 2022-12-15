Zambiya'da bulunan 27 cesede ilişkin bazı şüpheliler gözaltına alındı

Zambiya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bulunan 27 cesetle ilgili soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Zambiya'da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanlar arasında göçmenleri Zambiya'ya getiren kamyon sürücüsünün de olduğu açıklandı.

Zambiya'nın başkenti Lusaka'ya bağlı Chongwe Ngwerere ilçesinde geçen hafta sonu, Etiyopyalı düzensiz göçmen olduğu tahmin edilen 27 kişinin cesedi yol kenarında bulunmuştu.

Etiyopya hükümeti, 27 kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.