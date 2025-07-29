Zamlar hızlı, indirimler yavaş yansıyor!

Brent petrol 19 Haziran 2025’te 77,08 dolarken, 29 Temmuz’da 69,21 dolara kadar geriledi. Ancak Türkiye’de akaryakıt fiyatları düşmedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, aynı dönemde dolar kuru 39,48 TL’den 40,57 TL’ye yükseldi. Uzmanlar petrol fiyatındaki düşüşe rağmen döviz kurundaki artışın pompa fiyatlarına zam olarak yansıdığını belirtti.

ZAMLAR ANINDA YANSIYOR!

Brent petrol fiyatındaki yaklaşık 7,9 dolarlık düşüşe rağmen Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının artması, fiyatlarda döviz kuru etkisinin yanı sıra vergi yükünün de belirleyici olduğunu gösterdi.

Özellikle savaş, kriz ve jeopolitik gerilim dönemlerinde petrol fiyatları arttığında Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına zamlar anında yansırken, küresel fiyatlar düştüğünde aynı hız ve oranda indirim yapılmıyor.

Temmuz ayı başında yürürlüğe giren Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı da benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki yükselişin diğer nedenleri olarak öne çıkıyor.