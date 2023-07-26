Zamları eleştiren AKP’li Hacer Çınar’a ihraç. Kovmanın yeni adı affını istemek oldu

Zamlara ve hayat pahalılığına tepki gösteren AKP’li Bolu Belediyesi Meclis Üyesi Hacer Çınar’ın istifasının istendiği öğrenildi.

Zamları eleştiren AKP’li Hacer Çınar’a ihraç. Kovmanın yeni adı affını istemek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver" diyen AKP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına "Artık sabrımız bitti" diyerek tepki gösterdi.

TANJU ÖZCAN’A SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞTI
Bir meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir şişe su fırlatmasıyla da gündem olan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, tepkisi üzerinden partisinden ihraç ediliyor.

AKP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Çınar’ın istifasının istendiği belirtildi.

“AFFINI İSTEDİK”
Bolu yerel medyasında yer alan haberlere göre, o açıklama şöyle:
“AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyemiz olmasının yanında Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar’ın ulusal ve yerel gündemde de yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarımızda yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde Bolu Belediye Meclis Üyeliği’nden affını istedik.”

İlgili Haberler
AKP'li Hacer Çınar zamların ardından isyan etti: Devletimizin yanında olduk ama sabrımız bitti
Öne Çıkanlar
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Fethullahçıların katalog evliliklerinin yeni sürümü
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
Ali Cabbar kimdir kimin şarkısıdır? Ali Cabbar hikayesi nedir? İşte Ali Cabbar sözleri
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 38 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kızı ‘Euro 30 lira oldu yurt dışını gezemiyoruz’ diye isyan etti
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
İlber Ortaylı'yı kendisine 'Cahil' diyen Melih Gökçek'e cevap verdirdiler
Son Haberler
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır? Keşfet
KPSS tercih sonuçları açıklandı mı? KPSS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
İstanbul'da ekmeğe zam Güncel
İstanbul'da ekmeğe zam
Raul Jimenez'in yeni takımı belli oldu. Adı Beşiktaş ile anılıyordu Spor
Raul Jimenez'in yeni takımı belli oldu. Adı Beşiktaş ile anılıyordu
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği Güncel
Sonuçlar belli oldu. 207 çiftçiye 10 milyon TL hibe desteği
Gana’da idam cezası kaldırıldı Dünya
Gana’da idam cezası kaldırıldı
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı Teknoloji - Otomotiv
Yeni mitsubishi L200 yeni motor seçenekleri ile tanıtıldı
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu Magazin
Yılmaz Gruda'nın cenaze töreni programı belli oldu