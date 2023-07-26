Zamları eleştiren AKP’li Hacer Çınar’a ihraç. Kovmanın yeni adı affını istemek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için “Rabbim, lütfen benim ömrümü ona ver" diyen AKP'li Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, zamlara ve hayat pahalılığına "Artık sabrımız bitti" diyerek tepki gösterdi.

TANJU ÖZCAN’A SU ŞİŞESİ FIRLATMIŞTI

Bir meclis toplantısında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’a bir şişe su fırlatmasıyla da gündem olan AKP Bolu Belediye Meclis Üyesi Hacer Çınar, tepkisi üzerinden partisinden ihraç ediliyor.

AKP İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna yapılan yazılı açıklamada, Çınar’ın istifasının istendiği belirtildi.

“AFFINI İSTEDİK”

Bolu yerel medyasında yer alan haberlere göre, o açıklama şöyle:

“AK Parti Bolu Belediye Meclis Üyemiz olmasının yanında Hak-İş'e bağlı Öz-Sağlık İş Sendikası Bolu Şube Başkanlığı görevini de yürüten Hacer Çınar’ın ulusal ve yerel gündemde de yer alan açıklamalarının ardından parti içi kurullarımızda yaptığımız istişare ve değerlendirmeler neticesinde Bolu Belediye Meclis Üyeliği’nden affını istedik.”