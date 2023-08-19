Zamların hesabını asgari ücretli emekçiden sormaya çalıştı

Zincir markete alışveriş yapmak için giden bir şahıs, etiket fiyatı 17 lira 50 kuruş olan ürüne kasada 25 lira 50 kuruş fiyat çıkarılınca market çalışanlarının üzerine yürüdü.

Zamların hesabını asgari ücretli emekçiden sormaya çalıştı

İstanbul’da çekildiği iddia edilen görüntülerde reyonda etiket fiyatı 17 lira 50 kuruş olarak yazılan ürünü alan bir şahıs, ödemenin ardından fişi incelediğinde kendisinden kasada 25 lira 50 kuruş alındığını fark etti.

SEN HIRSIZSIN POLİS ÇAĞIR BURAYA

Bunun üzerine şahıs, mağaza çalışanın üzerine yürüyerek ortalığı birbirine kattı. Mağaza çalışanını karşısına alıp azarlayan şahıs "Buradaki yazan fiyatı fişe yansıtmıyorsan sen hırsızsın. Polis çağır buraya" dedi.

Bu sırada market çalışanının üzerine yürüyen şahısı orada bulunan bir vatandaş sakinleştirmeye çalıştı.

Vatandaş: "Haklıyken haksız duruma düşersin. O bir insan yani" dedi. Vatandaşın sözlerine kulak asmayıp tepkilerini sürdürmeye devam eden şahıs "Oradaki fiyatı fişe yansıtacak" ifadelerini kullandı. Market çalışanı olan biten karşısında yanıt vermedi.

Video sosyal medyada gündem olurken, Market çalışanının üzerine yürüyen şahısa, sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

UYANIK ZİNCİR MARKETLERİN FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Türkiye’de günden güne artan enflasyon ve fahiş zamlardan faydalanan zincir marketler, neredeyse her gün ürünlere zam yapmaya devam ediyor.

Zincir marketler, zam yaptığı ürünlere vatandaşların tepkisi olmasın diye etiket fiyatlarına değil kasa fiyatlarına yansıtıyor.

Zincir marketlere gelen müşteriler ürünlere zam geldiğini ödediği fişe bakınca fark ediyor.

Zincir marketlerin bu zam oyunu ortaya çıkarken, uzmanlardan müşterilere ödediği fişlere iki kere bakmaları gerektiği tavsiye edildi.

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