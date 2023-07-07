Zamlı pasaport ücretleri belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte maktu harçlar ve bazı vergiler zamlandı.

Buna göre pasaport, noter ve vize harçları yüzde 50 oranında artırıldı.

Defter bedeli hariç olmak üzere pasaport harç bedelleri 5 bin TL'ye kadar çıktı.

Defter bedeli ise 501 TL oldu.

İŞTE TEMMUZ 2023 İTİBARİYLE PASAPORT ÜCRETLERİ;

6 aylık pasaport bedeli 689 liradan 1.034 TL'ye,

1 yıllık pasaport bedeli 1.008 liradan 1.512 TL'ye,

2 yıllık pasaport bedeli 1.646 liradan 2.469 TL'ye,

3 yıllık pasaport bedeli 2.338 liradan 3.507 liraya,

3 yıl üzeri pasaport ücreti ise 3.295 liradan 4.943 TL'ye yükseldi.