Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

2025 yılı asgari ücretinin net 22 bin 104 lira brüt 26 bin 005 lira olarak açıklanması ile asgari ücrete bağlı birçok kalem de yüzde 30 oranında zamlandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan ise emeklilik borçlanması yapacaklar için son derece önemli bir uyarı geldi.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 SGK primlerini tek tek hesaplayarak zamsız borçlanmanın yolunu gösterdi.

Dünya gazetesindeki yazısında emeklilik için en önemli şartlardan bi­ri olan prim gün sayısı eksik olanların bu sü­releri borçlanıp parasını ödeyerek prim günü satın almaları olduğunu hatırlatan Erdursun 1 Ocak 2025’den itibaren günlük borçlan­ma tutarının en az 277,39 TL, yurtdışı borç­lanma tutarının 390,08 TL, Bağ-Kur İhya tutarının 299,06TL olacağını vurguladı.

Yazısında kimlerin ne kadar süre ile borçlanmaya gidebileceğini ayrıntıları ile anlatan Erdursun "01 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihinde ge­çerli olan asgari ücrete göre borçlanma yapacakların en geç 31 Aralık 2024’e ka­dar müracaatta bulunmaları durumunda borçlanma tutarları 2024 asgari ücretine göre belirlenir. 1 Ocak /2025’den itibaren borçlanma tutarları zamlı yeni asgari üc­rete göre belirlenir. Borçlanma yapacak­ların yüzde 30 zamdan etkilenmemeleri için son tarih 31 Aralık 2024 Salı günüdür." dedi.

TEK TEK HESAPLADI

Özgür Erdursun 2025 yılında uygulanacak SGK primlerini kalem kalem hesaplayarak sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özgür Erdursun'un paylaştığı 2025 yılına ait SGK primleri şu şekilde detaylandırılabilir:

  1. Asgari Ücretli Çalışan Sigorta Primi:

    • Sigorta primi: 9.752,06 TL

  2. Asgari Ücretli Emekli Çalışanın Sigorta Primi:

    • Sigorta primi: 8.321,76 TL

  3. Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigorta Primi:

    • Sigorta primi: 8.321,76 TL

  4. Bağ-Kur Sigorta Primi:

    • Genel Bağ-Kur primi: 8.971,90 TL
    • Düzenli ödeyenlerde: 7.671,62 TL

  5. Ek-5 Tarım Sigorta Primi:

    • Sigorta primi: 8.971,90 TL

  6. Vergiden Muaf Ev Hanımı Bağ-Kur Primi:

    • Sigorta primi: 8.321,76 TL

  7. Ek-6 Primi (İşsizlik Sigorta Primli):

    • İşsizlik sigorta primi dahil: 9.231,95 TL
    • İşsizlik sigorta primi yoksa: 8.451,79 TL

  8. Ev Hizmetleri Sigorta Primi:

    • 10 günden az çalışmak durumunda: Günlük 17,34 TL
    • 10 günden fazla çalışmak durumunda: Günlük 281,73 TL

Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi: Bahçeli’nin ısrarıyla Öcalan devreye girdi
Yeniçağ Gazetesi: Bahçeli’nin ısrarıyla Öcalan devreye girdi
Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı: 5 katlı bina tahliye edildi
Kadıköy'de kanalizasyon borusu patladı: 5 katlı bina tahliye edildi
Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı
Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı
İtirafcı Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tv100'e özel açıklama 'Üzerinde yüzlerce kez çalıştık'
İtirafcı Nevzat Bahtiyar'ın avukatından tv100'e özel açıklama 'Üzerinde yüzlerce kez çalıştık'
Tapu sahipleri dikkat! 2025 tarifeleri belli oldu
Tapu sahipleri dikkat! 2025 tarifeleri belli oldu