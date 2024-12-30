Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 SGK primlerini tek tek hesaplayarak zamsız borçlanmanın yolunu gösterdi.

Dünya gazetesindeki yazısında emeklilik için en önemli şartlardan bi­ri olan prim gün sayısı eksik olanların bu sü­releri borçlanıp parasını ödeyerek prim günü satın almaları olduğunu hatırlatan Erdursun 1 Ocak 2025’den itibaren günlük borçlan­ma tutarının en az 277,39 TL, yurtdışı borç­lanma tutarının 390,08 TL, Bağ-Kur İhya tutarının 299,06TL olacağını vurguladı.

Yazısında kimlerin ne kadar süre ile borçlanmaya gidebileceğini ayrıntıları ile anlatan Erdursun "01 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihinde ge­çerli olan asgari ücrete göre borçlanma yapacakların en geç 31 Aralık 2024’e ka­dar müracaatta bulunmaları durumunda borçlanma tutarları 2024 asgari ücretine göre belirlenir. 1 Ocak /2025’den itibaren borçlanma tutarları zamlı yeni asgari üc­rete göre belirlenir. Borçlanma yapacak­ların yüzde 30 zamdan etkilenmemeleri için son tarih 31 Aralık 2024 Salı günüdür." dedi.

TEK TEK HESAPLADI

Özgür Erdursun 2025 yılında uygulanacak SGK primlerini kalem kalem hesaplayarak sosyal medya üzerinden paylaştı.

Özgür Erdursun'un paylaştığı 2025 yılına ait SGK primleri şu şekilde detaylandırılabilir: