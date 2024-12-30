Zamsız prim satın almada son gün! Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 SGK primlerini tek tek hesaplayarak zamsız borçlanmanın yolunu gösterdi.
Dünya gazetesindeki yazısında emeklilik için en önemli şartlardan biri olan prim gün sayısı eksik olanların bu süreleri borçlanıp parasını ödeyerek prim günü satın almaları olduğunu hatırlatan Erdursun 1 Ocak 2025’den itibaren günlük borçlanma tutarının en az 277,39 TL, yurtdışı borçlanma tutarının 390,08 TL, Bağ-Kur İhya tutarının 299,06TL olacağını vurguladı.
Yazısında kimlerin ne kadar süre ile borçlanmaya gidebileceğini ayrıntıları ile anlatan Erdursun "01 Ocak 2024-31 Aralık 2024 tarihinde geçerli olan asgari ücrete göre borçlanma yapacakların en geç 31 Aralık 2024’e kadar müracaatta bulunmaları durumunda borçlanma tutarları 2024 asgari ücretine göre belirlenir. 1 Ocak /2025’den itibaren borçlanma tutarları zamlı yeni asgari ücrete göre belirlenir. Borçlanma yapacakların yüzde 30 zamdan etkilenmemeleri için son tarih 31 Aralık 2024 Salı günüdür." dedi.
TEK TEK HESAPLADI
Özgür Erdursun 2025 yılında uygulanacak SGK primlerini kalem kalem hesaplayarak sosyal medya üzerinden paylaştı.
Özgür Erdursun'un paylaştığı 2025 yılına ait SGK primleri şu şekilde detaylandırılabilir:
Asgari Ücretli Çalışan Sigorta Primi:
- Sigorta primi: 9.752,06 TL
Asgari Ücretli Emekli Çalışanın Sigorta Primi:
- Sigorta primi: 8.321,76 TL
Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigorta Primi:
- Sigorta primi: 8.321,76 TL
Bağ-Kur Sigorta Primi:
- Genel Bağ-Kur primi: 8.971,90 TL
- Düzenli ödeyenlerde: 7.671,62 TL
Ek-5 Tarım Sigorta Primi:
- Sigorta primi: 8.971,90 TL
Vergiden Muaf Ev Hanımı Bağ-Kur Primi:
- Sigorta primi: 8.321,76 TL
Ek-6 Primi (İşsizlik Sigorta Primli):
- İşsizlik sigorta primi dahil: 9.231,95 TL
- İşsizlik sigorta primi yoksa: 8.451,79 TL
Ev Hizmetleri Sigorta Primi:
- 10 günden az çalışmak durumunda: Günlük 17,34 TL
- 10 günden fazla çalışmak durumunda: Günlük 281,73 TL