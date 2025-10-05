Zaniolo inanılmazı başardı: Udinese taraftarı gözlerine inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Udinese'de kiralık olarak forma giyen Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo Cagliari karşısında net gol pozisyonunu değerlendiremedi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Udinese sahasında Semih Kılıçsoy'un formasını terlettiği Cagliari ile 1-1 berabere kaldı.

İlk yarıyı Borelli'nin golüyle önde kapatan konuk ekip ikinci yarıda Udinese baskısına direnemedi.

Beraberlik golünü 54. dakikada Kabasele ile bulan Udinese yakaladığı net gol fırsatlarını değerlendirememesi nedeniyle galibiyeti elinden kaçırdı.

Özellikle de maça 74'üncü dakikada Galatasaray'dan kiralanan Zaniolo'nun kaçırdığı pozisyon damgasını vurdu.

Kale önünde net gol fısatını değerlendiremeyen Zaniolo Udinese taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

