Zaniolo kahroldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zaniolo kahroldu
Aston Villa'nın Premier Lig'de Liverpool ile oynadığı maçta sakatlanan Nicolo Zaniolo, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

1 AY YOK!
Corriere dello Sport'un haberine göre; Premier Lig'de oynanan Liverpool maçında sakatlanan Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.

İtalyan yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haberin devamında Zaniolo'nun Aston Villa ile bu sezon sahaya çıkamayacağı ancak kadroya çağrılması durumunda İtalya ile EURO 2024'te forma giyebileceği aktarıldı.

39 MAÇTA OYNADI
Aston Villa formasını 39 kez sırtına geçiren Zaniolo, bu maçlarda 3 gol attı.

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