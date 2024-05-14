Zaniolo kahroldu

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'dan kötü haber geldi.

1 AY YOK!

Corriere dello Sport'un haberine göre; Premier Lig'de oynanan Liverpool maçında sakatlanan Zaniolo'nun ayağında mikro kırık tespit edildi.

İtalyan yıldız yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Haberin devamında Zaniolo'nun Aston Villa ile bu sezon sahaya çıkamayacağı ancak kadroya çağrılması durumunda İtalya ile EURO 2024'te forma giyebileceği aktarıldı.

39 MAÇTA OYNADI

Aston Villa formasını 39 kez sırtına geçiren Zaniolo, bu maçlarda 3 gol attı.