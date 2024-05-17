Zaniolo yerle bir oldu

Aston Villa teknik direktörü Unai Emery sezon başında Galatasaray’dan kiraladıkları Zaniolo’nun sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"SIRTINDA AĞRI VARDI"

İtalyan yıldızın Lille maçından sonra yaşadığı ağrılar hakkında konuşan Emery "Zaniolo, Lille'e karşı oynadığımız maçtan sonra sırtında ağrı vardı ama o pazartesi oynanan Liverpool maçında olmak için çok çabaladı" dedi.

EURO 2024'TE YOK

Zaniolo’nun EURO 2024’te olamayacağını resmen açıklayan Emery, "Oynamak istediğini gösterdi, her oyuncuyu kullanmaya çalışıyorduk. 10 dakika oynadı, matatarsal kemiğini kırdı ve EURO 2024'te olamayacak. Onun için üzücü bir durum. Sezon başı zor olacak" ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa ile toplamda 39 maça çıkan Zaniolo 3 gol kaydetti. İngiliz ekibinde kiralık olarak bulunan İtalyan yıldızın sözleşmesinde 22.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor.