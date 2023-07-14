Zaniolo'dan flaş açıklama: Fenerbahçe beni istedi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunda şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Zaniolo, "Geçen sezonu çok iyi geçirdik ve şampiyon olarak bitirdik. Şampiyonluğumuzu Fenerbahçe maçından sonra taraftarlarımızla kutladık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı. Bu sene de yine hep beraberiz, çalışmalarımıza başladık. Şampiyonlar Ligi elemesindeki ilk maçımıza hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın önemli kulüplerinden daha yüksek ücretlerle transfer teklifi almasına rağmen Galatasaray'ı tercih ettiğini anlatan İtalyan futbolcu, "Galatasaray'ı tercih ettim çünkü Galatasaray ilgimi çekiyordu. Yöneticiler de benimle çok ilgilendi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İyi futbol oynamam için kendimi iyi hissetmem gerekiyor. Burada kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Nicolo Zaniolo, Fenerbahçe'nin de geçen sezon kendisini transfer etmek için girişimde bulunduğunu dile getirerek, "Fenerbahçe de teklifte bulundu ama benim için verdiğim söz önemli. Ben de verdiğim sözü tutarak Galatasaray'a geldim. Galatasaray benim için çok önemli. Ben burada Galatasaray için çalışıyorum. Taraftarlarımız, hocamız, takım arkadaşlarım, başkanımız ve bütün çalışanlar biz iyi bir grup oluşturduk." şeklinde görüş belirtti.

İtalyan futbolcu, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri ve kendisinin de 2 gol attığı son maçla ilgili, "Çok çok güzel bir geceydi ve muhteşem bir maç oldu. Tüm dünya bu derbiyi izliyor. İki gol attığım için de o akşam çok mutluydum." açıklamasını yaptı.

Zaniolo, Fenerbahçe'ye attığı ikinci golün kariyerindeki unutulmaz goller arasında yer aldığını söyledi.

Zaniolo, sarı-kırmızılı takıma geçen sezon geç katıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Geçen sene yüzde 100 değildim çünkü geç geldim. Ardından deprem oldu ve liglere ara verildi. Dolayısıyla geç bir başlangıç oldu. Bunun yanında yine katkımı yaptım. Bu sene yüzde 100'ümü sahaya koyacağıma eminim. Çünkü bu sene baştan başlıyoruz. Çok daha iyi olacağına inanıyorum. Antrenmanlarda da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Takım olarak ilk hedeflerinin UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçerek gruplara kalmak olduğunu aktaran yıldız futbolcu, "Maç maç ilerleyeceğiz. Önceliğimiz 25 Temmuz'da oynayacağımız maç. İyi bir takımız ama tam olarak ne yapacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Elbette elemelerdeki maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Süper Lig'de de bu sene iyi takımlarla karşılaşacağız. Sezon sonunda da istediğimiz şey, şampiyon olmak ve kupayı kaldırmak." değerlendirmesinde bulundu.

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmeden önce bir dönem sarı-kırmızılı ekibi de çalıştıran İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini ile görüştüğünü anlatarak, "Kendisine Galatasaray'da oynama fırsatına eriştiğimi söyledim. O da bana Galatasaray'ın çok büyük bir takım olduğunu ve tarihi bir geçmişinin olduğunu söyledi. Galatasaray'a gelmem için beni teşvik etti." ifadelerini kullandı.

(AA)