Zaniolo'dan Galatasaray itirafı. İngilizler şaştı kaldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo, İngiliz basını Sky Sports'a konuştu.

İşte Zaniolo'nun açıklamaları;

-Ayrılmayı beklemiyordum. Monchi beni aradığında hemen kabul ettim. Premier Lig'de oynayarak seviyemi göstermek istedim. Galatasaray'daki deneyimim beni değiştirdi, insani ve futbol açısından büyüdüm. Buna gelecekte de ihtiyacım olacak.



-Yaz dönemi beklemediğim şekilde gelişti. Galatasaray bana projenin bir parçası olduğumu ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayabileceğimi söyledi. Ancak sonra Monchi beni aradı ve Aston Villa'nın beni transfer etmesi için bir olasılık olduğunu söyledi. Bunu duyunca hemen teklifi kabul ettim çünkü Premier Lig'de oynamak büyük bir şanstı benim için.

-Emery piyasadaki en güçlü antrenörlerden biri. Bunları konuştuk. Sahada üzerimde çok büyük bir etki bıraktı. Geçmişte çalıştığım tüm koçlar bana Di Francesco, Mourinho, Mancini, Ranieri gibi farklı şeyler verdi.

Nicolo Zaniolo, kariyeri boyunca çıktığı 232 karşılaşmada toplamda 57 gol 31 asist yapma başarısı göstermişti.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan İtalyan yıldız, 11 maçta 5 gol kaydetmişti.