Zara sesiyle Antalyalıları büyüledi

Ramazan coşkusunu, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen geleneksel Ramazan etkinlikleri ile yaşatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, sevilen sanatçı Zara'yı Antalyalılarla buluşturdu. 8 Mart Kadınlar Günü ve Ramazan ayının bir arada yaşandığı gecede, Zara, sevilen eserlerini seslendirdi. Sahneye çıktığında "Kadınların emeği ve azmi dünyayı güzelleştiriyor. Bugün burada sizlerle olmak benim için büyük bir onur" diyerek seyircileri selamlayan Zara, gece boyunca duygusal ve coşkulu şarkılar seslendirdi.

UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Ramazan ayının önemine de vurgu yapan Zara, "Ramazan, birlik ve beraberliğin, paylaşmanın en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayda hep birlikte olmak, sevgiyi ve kardeşliği paylaşmak benim için çok kıymetli" diye konuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi bu özel gecede, hem Kadınlar Günü'nün coşkusunu hem de Ramazan ayının manevi atmosferini bir araya getirerek, Antalyalıların hafızalarında unutulmaz bir anı bıraktı. Konserde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz tarafından, Zara'ya Başkan Muhittin Böcek adına çiçek ve plaket takdim edildi.