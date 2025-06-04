Zara'da kurbanlık pazarında durgunluk

Pazarda hayvan satışları durgun seyrederken, üreticiler bu durumdan vekaletle yapılan kurban bağışlarını sorumlu tuttu. Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerle görüştü.

VEKALETLE KESİMLER VE GURBETÇİ EKSİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Besiciler, satışların düşüşünde vekaletle kurban kesimlerinin artması, bayram tatilinin kısa olması, gurbetçilerin ilçeye gelmemesi ve hayvan pazarının sadece bayram öncesi kısa süreliğine açılmasının etkili olduğunu ifade etti. Küçükbaş hayvan üreticisi Salim Demirtaş, geçen yıla göre satışların oldukça azaldığını belirterek, "Her kotrada bir koyun, iki koyun. Gurbetçimiz zaten gelmedi. Özellikle bizi bitiren vekaletli satışlar" şeklinde konuştu. Demirtaş, kurban bağışlarının üreticiyi olumsuz etkilediğini belirterek, “Bir koyuna 15 bin lira fiyat verdiğimizde vatandaş, ‘götürürüm, ben 5 bin lira para yatırırım, kurbanım kesilmiş oluyor’ diyor” dedi.

ZİRAAT ODASI BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek de satışlardaki gerilemeyi doğrulayarak, "Geçen yıla nazaran vatandaş 100 hayvan sattığı yerde üç tane hayvan satmış. Bunun da sebebi tamamen az önce üreticimizin anlattığı gibi bağış" dedi. İlçede kalıcı bir hayvan pazarı kurulması talebine de değinen Şimşek, “Bir hafta önce başkanımızla da görüştüğümüzde pazarın açılacağının kararını kendi aramızda verdik. Başkanımız sağ olsun, şu anda altyapılarını yapma hazırlığında. Büyük ihtimalle sekizinci ayda hayvan pazarının pazartesi günleri açılması sağlanacak” ifadelerini kullandı.

KURBAN TATİLİ KISALIĞI GURBETÇİ GELİŞİNİ AZALTTI

Üreticilerden Yunus Emre Erzeyrek ise bu yılki bayram tatilinin kısa olmasının gurbetçi gelişlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Erzeyrek, "Geçen yıl bayram tatili uzundu. Müşterimiz daha fazlaydı. Şu an bayram tatili kısa olması sebebiyle hiçbir gurbetçi gelmedi" diye konuştu.

SATIŞLAR AHIRLARA KAYDI, ÜRETİCİLER DİĞER İLÇELERE YÖNELİYOR

Büyükbaş hayvan yetiştiricisi Osman Özen ise canlı hayvan pazarının yeniden aktif hale getirilmesi gerektiğini vurguladı. Özen, “Zara olarak biz buranın canlanmasını istiyoruz. Topluma daha faydalı hale gelmesini istiyoruz. İnsanların gelip burada hayvanlarını satmasını istiyoruz. Satışlar genelde ahırlarda pazarlıkla satılıyor. Başka ilçelerin hayvan pazarlarına giderek satıyoruz” şeklinde konuştu.