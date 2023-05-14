Zavadanak oyunu kullandı

Antalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası söylediği ‘zavadanak’ sözüyle Türkiye’nin yüzünü güldüren adam, bu sefer “Zavadanak oy kullandık’ sözüyle sandık görevlilerinin yüzünü güldürdü.

Zavadanak oyunu kullandı

İHA'nın haberine göre, Manavgat’ta 15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaza sırasında diğer araç sürücüsüne "Coronadan mı kaçıyordun", trafik polisine de "Zavadanak çarptı" sözleriyle sosyal medyada gündem olan Bekir Varol, oyunu Seydiler Mahallesi'nde kullandı.

Oy kullanmaya, kaza yaptığı kamyonetiyle gelen kazanın ardından Zavadanak Dayı olarak ünlenen Bekir Varol, tüm vatandaşları sandığa giderek oylarını kullanmaya çağırarak “1 oydan, benim oyumdan ne olacak demeyin. Oyunuzu kullanın” dedi.

Varol, oy kullandıktan sonra ‘Zavadanak oy kullandık’ sözlerini söyleyip meşhur kahkahasını atınca sandık görevlilerinin yüzünde tebessüm oluştu.

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