Zayıflamak için gittiği hastanede karnından çıkan kitle doktorları şok etti

Karnındaki şişliğin gaz veya böbrek taşı olduğunu sanan Gülfer Kurt, aslında 7 kiloluk bir tümör taşıyordu.

Evli ve 1 çocuk annesi Kurt, yaklaşık 1 yıl boyunca birçok doktora gitti, ancak sorununu çözemedi.

Sonunda Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne başvuran Kurt, karnında dev bir kitle olduğunu öğrendi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik tarafından yapılan 2 saatlik bir operasyonla, 85 santimetre çevresindeki tümör başarıyla çıkarıldı.

Op. Dr. Tiftik, hastanın kısa sürede iyileştiğini ve tümörün 1 yılda hızla büyüdüğünü söyledi.

Op. Dr. Tiftik, bu tür vakaların çok nadir görüldüğünü ve hastanın şanslı olduğunu belirtti.

Eskişehir'de kilo sorunu nedeniyle doktora giden Gülfer Kurt'un karnından 7 kilo 390 gram ağırlığında dev bir tümör alındı.

Kurt, bir yıl boyunca farklı hastanelerde tedavi gördüğünü ancak karnındaki kitlenin fark edilmediğini anlattı.

“'BİR ŞEY YOK' DEDİLER”

Op. Dr. Tiftik, "Kilo vermek istiyordum, dahiliyeye gittim. Ultrasonda karnımda büyük bir kitle olduğunu söylediler. Önce spazm çözücü ilaçlar verdiler, sonra ürolojiye gittim. Böbrek taşı olabileceğini düşündüler, röntgen çektiler. Ama bir şey çıkmadı, 'Bir şey yok' dediler. Sonra başka bir dahiliye doktoruna gittim" dedi.

Kurt, ameliyat sonrası kendisini çok daha iyi hissettiğini belirtti.

Kurt, "Ameliyat olduktan sonra hafifledim. Doktoruma güveniyordum, ameliyatımı yaptırdım. Şu an çok rahatım, nefes alabiliyorum. Karnımda o kadar büyük bir kitle olunca hayatımı etkiliyordu. Yatmak, kalkmak, nefes almak zor oluyordu. Hareket edemiyordum, iştahım kaçmıştı. Kendimi hamile gibi hissediyordum. Spazm çözücü ilaçlarla gönderildim. Ama işe yaramadı" diye konuştu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguladı.

Eskişehir'de yaşayan evli ve bir çocuk annesi ev hanımı Gülfer Kurt, bir yıldır karnındaki şişlik nedeniyle pek çok doktora gitti.

Kurt'a gaz şişkinliği ve mide spazmı tanısı kondu, ilaç tedavisi verildi. Başka bir hastanede böbrek taşı şüphesiyle röntgen çektirdi. Karnı büyüdükçe kilo aldığını sanan Kurt, geçen cuma Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gitti.

Burada yapılan ultrasonda karnında dev bir kitle olduğu anlaşıldı. Yunus Emre Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik tarafından ameliyat edilen Kurt'un karnından 85 santimetre çapında ve 7 kilo 390 gram ağırlığında tümör çıkarıldı.

Op. Dr. Mehmet Zafer Tiftik, Gülfer Kurt'un hastaneye kilo vermek amacıyla geldiğini söyledi.

Karnında kitle bulunduğunu belirten Op. Dr. Tiftik, “Hastamız genç bir hastaydı. Büyük bir kesiyle karnından kitleyi aldık. Kitle yaklaşık 7 kilo 390 gram ağırlığında, 35 santim boyunda ve 85 santim çevresindeydi. Kitle alındıktan sonra hastamız çok iyi durumdaydı. Çok hızlı iyileşti ve 2 gün sonra ayağa kalktı. Hastanın ilginç yanı şu; zayıflamak için birkaç doktora gitmiş, tesadüfen bir dahiliye uzmanı kitleyi fark etmiş ve bize yönlendirmiş. Yunus Emre Devlet Hastanesi bu konuda çok başarılı bir hastane. Birçok önemli ameliyat yapabiliyoruz. Biz de hastamızı hazırladık ve deneyimli ekibimizle ameliyatını yaptık” dedi.

'1 YILDA 7 KİLOLUK TÜMÖR'

Gülfer Kurt'un karnında 7 kilodan fazla bir tümör vardı. Op. Dr. Tiftik, tümörün yaklaşık 1-1,5 yıl içinde çok hızlı büyüdüğünü söyledi. "Bu benim tahminim, hastamız da böyle söylüyor. Hastamız ameliyat olmasaydı, çok daha kötü durumlarla karşılaşabilirdi. Mesela akciğer, kalp sorunları ya da pıhtı atması gibi. Neyse ki tesadüfen fark ettik ve zamanında müdahale ettik. Bu tür vakalar çok nadir görülüyor" dedi.

'NEFES ALDIĞIMI HİSSEDİYORUM'

Gülfer Kurt, ameliyattan sonra kendini çok iyi hissettiğini belirtti. 1 yıldır farklı hastanelere gittiğini ama tümörün anlaşılamadığını anlattı.

Kilo vermek için geldiği hastanede karnındaki kitleyi öğrendiğinde çok şaşırdığını söyledi.

Gülfer Kurt, "Kilolu olduğum için zayıflamak istiyordum. Dahiliye bölümüne gittim, orada ultrasonda kitle gördüler. Önce başka doktora gitmiştim, geçen sene şikayetim başladı, bana spazm çözücü ilaç verdiler. Sonra ürolojiye gittim, böbrek taşı olabilir diye düşündük, sağ tarafım ağrıyordu. Orada da bir şey bulamadılar. 'Bir şey yok' dediler. Röntgen çekildi, sonra tekrar dahiliyeye gittim" dedi.

Kitle alındıktan sonra nasıl hissettiğini paylaşan Kurt, "Burada ultrasonda kitle olduğunu söylediler. Ameliyat olduktan sonra hafifledim. Doktoruma güvendim, ameliyatımı yaptırdım. Şimdi çok iyiyim, nefes alabildiğimi hissediyorum. Karnınızda böyle büyük bir kitle olunca hayatınız çok zor oluyor. Her şeyinizi etkiliyor, yatmanızı, kalkmanızı, nefes almanızı. Hareket edemiyorsunuz, iştahınız kaçıyor. Kendimi hamile gibi hissediyordum. Bana spazm çözücü ilaç verdiler ve gönderdiler. Hem yatarken hem de kalkarken çok zorlanıyordum" diye konuştu.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gamze Akın Mumcu da bu tür şikayetleri olanların vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini vurguladı.