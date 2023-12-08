Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti

İngiltere'de yaşayan kadının zayıflamak için kullandığı iğne yüzünden komaya girdiği bildirildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zayıflamak için yaptığı hamle kadını komalık etti

Ozempic iğnesi, zayıflamak isteyenlerin rağbet gösterdiği ancak tartışmalara neden olan bir yöntem olduğu biliniyor. Ancak bu iğneyi bilinçsizce kullananlar büyük risklerle karşı karşıya kalabilir.

İngiltere'de yaşayan Michelle Sword isimli kadın, bu riskleri acı bir şekilde yaşaması dikkat çekti.

İnternetten satın aldığı Ozempic iğnesini yapan 45 yaşındaki iki çocuk annesi, kısa süre sonra bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Komaya giren kadın, doktorların müdahalesiyle hayata döndü. Doktorlar, kadına yeme bozukluğu veya intihar girişimi olup olmadığını sordu.

Kadın ise sadece zayıflamak için bu iğneyi yaptığını söyledi.

Kızının ambulans çağırmasıyla kurtulan kadın, yaptığı hatayı kabul etti ve “Aptallık yaptım. Bu iğneyi hiç yaptırmamalıydım” dedi.

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