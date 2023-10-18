Zayıflayacağım derken ölebilirsiniz. Uzmanından kritik ilaç uyarısı

Uzmanı, “Zayıflamak için kullanılan bitkisel ürünler ölümcül olabilecek ciddi sonuçlara yol açabilmektedir” diyerek uyarılarını sıraladı.

KAYNAK: İHA
Zayıflayacağım derken ölebilirsiniz. Uzmanından kritik ilaç uyarısı

Prof. Dr. Yusuf Serdar Sakin, zayıflamak amacıyla doktor önerisi dışında bitkisel ürün kullananların karaciğer yetmezliği gibi hayati risklere maruz kaldığını söyledi.

Bitkisel ürünlerin dozu ve yan etkileri bilinmediği için ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Sakin, obezitenin kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğunu ve birçok sağlık problemine yol açtığını belirtti.

Obezite tedavisinde yaşam tarzı değişikliği, diyet ve egzersiz yapmanın önemine işaret etti. Ayrıca medikal, endoskopik ve cerrahi tedavi seçeneklerinden de bahsetti.

Prof. Dr. Sakin, obezite ilaçlarının ve bitkisel ürünlerin mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Sakin, bu ürünlerin riskli gruplara uygulanmaması ve uygun hastalara verilmesi gerektiğini kaydetti.

Bitkisel ürünlerin tıbbi incelemeden geçmediğini ve piyasaya çıkartılmadığını da hatırlattı.

Prof. Dr. Sakin şu uyarıları yaptı:

“Yaşam tarzı değişikliği yapmazsak hangi tedaviyi uygularsak uygulayalım yine tekrar kilo alabileceğimiz bir hastalık. Herhangi bir tedavi dozu belirlenmediği için komplikasyonlara yol açabiliyor. Mutlaka yaşam tarzı değişikliği olarak diyet ve egzersizi yaşamımıza yerleştirmeliyiz. Mevcut ilaçlarımızda yan etkileri bilindiği için riskli gruplara uygulanmayıp, daha uygun hastalara uygulanabilmekte”

Sakin, bitkisel ürünler genellikle herhangi bir şekilde tıbbi incelemeden geçmediği ve herhangi bir tedavi dozu belirlenmediği için komplikasyonlara yol açabileceğini ifade etti.

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