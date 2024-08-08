Zehir dökerken yakalandı! Rakibini öldürmek istedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehir dökerken yakalandı! Rakibini öldürmek istedi

Rusya Satranç Federasyonu, Mahaçkale’deki bir turnuvada rakibini zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla Amina Abakarova’ya geçici men cezası verdi. Abakarova, bu eyleminin kişisel bir husumetten kaynaklandığını belirtti.

Federasyon, Abakarova’nın ulusal müsabakalardan geçici olarak men edildiğini ve hukuki süreç tamamlandığında ömür boyu men cezası alabileceğini açıkladı.

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OYUN TAHTASINA CIVA DÖKEREK ZEHİRLEMEYE ÇALIŞTI

Rusya basınında çıkan haberlere göre, turnuva başladıktan kısa bir süre sonra Abakarova’nın rakibi Umayganat Osmanova rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kamera kayıtlarını inceleyen yetkililer, Abakarova’nın oyun tahtasına cıva dökerek rakibini zehirlemeye çalıştığını tespit etti.

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"KİŞİSEL HUSUMETLE ALAKALI FEVRİ BİR KARAR"

Olayın ardından açıklama yapan Abakarova, Osmanova’nın kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini iddia ederek, bu eylemin satranç veya turnuvayla ilgisi olmadığını söyledi.

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Abakarova, bu durumu “kişisel husumetle alakalı fevri bir karar” olarak nitelendirdi. Gözaltında tutulan Abakarova hakkında sağlığa zarar verme suçlamasıyla hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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