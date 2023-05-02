Zehir taciri kaçtı polis kovaladı

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı. Ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar nefes kesti.

Zehir taciri kaçtı polis kovaladı

İHA'nın haberine göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor.

Bu çerçevede, ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 732 gram sentetik uyuşturucu, 477 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve 92 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanarak, cezaevine gönderilirken ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti.

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