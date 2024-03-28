Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: AA
Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geniş çaplı “Narkoçelik-9” operasyonu kapsamında 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini, 434 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 41, Jandarma Genel Komutanlığı ise 12 ilde uyuşturucu üreticileri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

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Operasyonlar, İzmir’den Şırnak’a, Ankara’dan Antalya’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanını kapsayarak, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik köpeği ile gerçekleştirildi.

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Yerlikaya, operasyonların uyuşturucu tacirlerine karşı kesintisiz süreceğini ve bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

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