Zehir tacirlerine geçit yok! 9 ilde 1 ton 43 kilo uyuşturucu 434 gözaltı

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 41, Jandarma Genel Komutanlığı ise 12 ilde uyuşturucu üreticileri ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi.

Operasyonlar, İzmir’den Şırnak’a, Ankara’dan Antalya’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanını kapsayarak, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik köpeği ile gerçekleştirildi.

Yerlikaya, operasyonların uyuşturucu tacirlerine karşı kesintisiz süreceğini ve bu mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.