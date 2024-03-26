Zehir tacirlerine operasyon: 8 kişi yakalandı

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon: 8 kişi yakalandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda ilçeye uyuşturucu madde sokmaya çalışan 8 uyuşturucu kullanıcısı yakalandı.

Bursa’dan Tavşanlı’ya uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine faaliyete geçen Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri oluşturdukları uygulama noktasında peş peşe gelen iki aracı durdurdu.

Araç içinde bulunan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. adlı şahısların üzerinde ve araç içinde yapılan aramada 4.4 gram metamfetamin, 3 adet extacy hap ve payp ele geçirildi.

Şüpheli şahıslardan K.D., S.D., N.A., E.Y., O.T., H.Ö., A,Y. ve V.E.U. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden S.D.’ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.

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