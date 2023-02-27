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Zehir tacirlerini mahalleli dövdü 

Okmeydanı’nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 16:29
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Zehir tacirlerini mahalleli dövdü 

Zehir tacirlerini mahalleli dövdü 
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İHA'nın haberine göre, olay, dün saat 17.00 sıralarında Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istedi. 

Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etti. Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etti.

Şahısları üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi. 

Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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