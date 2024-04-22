Zehirli engerek yılanları sürü halinde görüldü

Kaynak: İHA
Zehirli engerek yılanları sürü halinde görüldü
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ölümcül zehre sahip engerek yılanları sürü halinde güneşlenirken görüldü.

Baharın gelişiyle beraber, ülkenin farklı noktalarında çeşitli yılan türleri ortaya çıkmaya başlarken, zehirli ve ölümcül olan türler de görülmeye başladı. Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırında yer alan Onbaşılar köyü Dereiçi mezrasında sürü halinde görülen engerek yılanları hem şaşkınlık uyandırdı hem de korkuttu.

Dereiçi mezrasında yaşayan Bahattin Beşer, köyde bulunan kırsal alanlarında gezdiği sırada, sürü halinde güneşlenen engerek yılanlarını gördü ve o anları anbean kaydetti.

Karşılaştığı manzara karşısında hem şaşırdığını hem de korktuğunu belirten Beşer, “Bahar ayının başlamasıyla yılan türleri ortaya çıkmaya başladı. Ben de köyde geziyordum, biraz kırsal kesimde dolaştığım sırada sürü halinde engerek yılanlarını gördüm. İnanın o an çok şaşırdım ve korktum.” ifadelerini kaydetti ve “ Ne olursa olsun zarar vermeyelim bu canlılara, onlar da doğamızın bir parçasıdır” dedi.

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