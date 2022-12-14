Hayatınız zehir olmasın. Mucize tedavi yöntemleri

CNN Türk’te yer ala habere göre; Bebeklerde ve çocuklarda çok fazla görülen zehirli ishal konusunda bilinçli bir şekilde davranmak gerekir. Zehirli ishal konusunda bilinçli davranıldığı takdirde zehirli ishalin tedavisi de kolaylıkla yapılabilir. Önemli olan zehirli ishal belirtilerini erken fark etmektir.

ZEHİRLİ İSHALDEN KORUNMA YOLLARI NELERDİR?

Etkileri oldukça yıpratıcı olan zehirli ishalden korunmak için bazı metotlar kullanılabilir. Ancak rota virüsünün neden olduğu zehirli ishalden tam anlamı ile korunmak güçtür. Kolay bulaşan zehirli ishal pek çok kez de hastalıklara yol açabilir.

Zehirli ishalden korunmak için aşı önemli bir etkendir. Kişisel kullanım ürünleri ve oyuncak, tuvalet gibi alalardan bu hastalık bulaşabilir. Özellikle de yuva ve kreşlerde çocukların fazlaca bulunduğu yerlerde de zehirli ishal daha fazla görülmektedir. Ayrıca zehirli ishalin aile içinde yayılması da çok sık olabilir. Bu nedenle zehirli ishalden korunmak gerekir.

ZEHİRLİ İSHAL NEDİR NEDEN OLUR?

Kirli sular, yenilen yiyecek ve içecekler sonucu kalın bağırsaklarda hızla çıkması sonucunda ishal oluşur. Normalde katı dışkı dışarı atılırken ishal olunduğu takdirde kalın bağırsak besinlerdeki sıvıyı ememez. Bu nedenle sulu dışkı atılır. Zehirli ishal ise bol miktarda sulu dışkılama, kusma ve ateş ile belirti gösterir. Ayrıca kişide karın ağrısı ve kramplar oluşur.

Yoğun miktarda sıvı kaybı olduğu için cilt rengi solar ve kurumaya başlar. Ayrıca kişinin göz çukurları da iyice belirginleşir. Özellikle aşırı sıvı kaybı bebekleri ve çocukları da çok çabuk etkiler. Bu nedenle zehirli ishal belirtileri ortaya çıktıktan sonra mutlaka doktora gidilmelidir. Zehirli ishal hasta bireyler ile temasın yanı sıra ortak kullanılan eşya ve tuvalet aracılığı ile de bulaşır.

ZEHİRLİ GEÇMEYEN İSHAL TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Zehirli ishale yakalanmamak için mutlaka zehirli ishal aşısı yaptırmak gerekir. Ayrıca zehirli ishal belirtileri görüldüğü anda mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Zehirli ishal belirtileri ortaya çıktığı anda mutlaka kontrol altına alınmalıdır. Zehirli ishal ciddi bir rahatsızlık olmasının yanı sıra tedavisi de vardır.

Zehirli ishali geçirmek için herhangi bir ilaç bulunmaz. Ancak uzman hekim tarafından yapılan kontroller sonucunda ateş ve kusmayı önlemek için ilaçlar kullanılır. Bu hastalığın tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Özellikle bebeklerde mutlaka aşı yapılır.

Zehirli ishalde yoğun miktarda su kaybı olduğu için bu suyun yerine konulması için takviye yapılır. Bu süreçte inek sütü ile yapılan tüm besinlerden uzak durulması gerekmektedir. Genellikle yoğurtlu ve pirinçli hafif çorbalar tüketilmelidir. Hastalık boyunca yağlı yiyecek ve işlenmiş ürünlerden de mutlaka uzak durulması gerekir. Ayrıca haşlanmış patates ve muz ise tüketilebilir.

Rota virüsünün yer aldığı zehirli ishal bulaşıcı bir hastalıktır. Ayrıca zehirli ishal özellikle bebeklerde ve çocuklarda görülmektedir. Bu süreçte bebeklerde anne sütü asla kesilmemelidir. Çünkü anne sütünün iyileşmeye de önemli bir katkısı bulunmaktadır. Zehirli ishal sırasında sıkı diyetler yapılmamalıdır. Özellikle de yağlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınılması gerekir.

Zehirli ishal olan bebek ve çocuklar hızla kilo verebilir. Bu durumda endişe yaratılmamalı. Çünkü hastalık sonrasında verilen kilolar da hızla alınacaktır. Zehirli ishal sırasında probiyotik kullanımı hastalığın süresini kısaltırken şiddetini de azaltmaktadır. Ayrıca zehirli virüs olan kişilerde bazı durumlarda damar yolundan da sıvı verilmesi gerekebilir.