Zehra Güneş ateş gibi yaktı herkesi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki 12’nci maçında Brezilya’ya 3-0 mağlup olmuştu.

Turnuvada Çin'e de yenilen milli takım, dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptırmıştı.

Ancak turnuvanın son şampiyonu olan Filenin Sultanları, yine de çeyrek finale çıkmış, Polonya'nın rakibi olmuştu.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılacak.

Milletler Ligindeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Türkiye-Polonya

Brezilya-Tayland

Çin-Japonya

İtalya- ABD

Milli Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor.

Tedavisi İstanbul'da yapılan Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları'nda ise takımındaki yerini alacak.

Arkadaşlarından ayrı kalan Zehra Güneş, yürekleri yakan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Zehra Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Bana onları özlediğini söylemeden onları özlediğini nasıl söylersin."

Zehra Güneş'in paylaşımı özellikle takım arkadaşlarını çok duygulandırdı.



