Zehra Güneş ateş gibi yaktı herkesi

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş ateş gibi yaktı herkesi

Sakatlığı nedeniyle Voleybol Milli Takımımız'daki yerini alamayan Zehra Güneş paylaşımıyla gündemde.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki 12’nci maçında Brezilya’ya 3-0 mağlup olmuştu.

Turnuvada Çin'e de yenilen milli takım, dünya birinciliğini Brezilya'ya kaptırmıştı.

Ancak turnuvanın son şampiyonu olan Filenin Sultanları, yine de çeyrek finale çıkmış, Polonya'nın rakibi olmuştu.

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri, 20-23 Haziran tarihlerinde Tayland’ın başkenti Bangkok’ta yapılacak.

Milletler Ligindeki diğer çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Türkiye-Polonya
Brezilya-Tayland
Çin-Japonya
İtalya- ABD

Milli Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle turnuvada yer alamıyor.

Tedavisi İstanbul'da yapılan Zehra Güneş, Paris Olimpiyatları'nda ise takımındaki yerini alacak.

Arkadaşlarından ayrı kalan Zehra Güneş, yürekleri yakan duygusal bir paylaşımda bulundu.

Zehra Güneş, şu ifadeleri kullandı:

“Bana onları özlediğini söylemeden onları özlediğini nasıl söylersin."

Zehra Güneş'in paylaşımı özellikle takım arkadaşlarını çok duygulandırdı.

whatsapp-image-2024-06-17-at-21-15-01.jpeg

whatsapp-image-2024-06-17-at-21-13-19.jpeg

whatsapp-image-2024-06-17-at-21-12-54.jpeg


Son Haberler
Çerkezköy'de bayram günü su krizi: Aynı anda 5 noktada patlak Yerel Haberler
Çerkezköy'de bayram günü su krizi: Aynı anda 5 noktada patlak
Halil Umut Meler'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Almanya'da herkes onu konuşuyor Spor
Halil Umut Meler'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Almanya'da herkes onu konuşuyor
Akdeniz'de iki tekne faciası: 11 ölü, 50'den fazla kayıp Dünya
Akdeniz'de iki tekne faciası: 11 ölü, 50'den fazla kayıp
Büyükçekmece'de halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı tutuklandı Gündem
Büyükçekmece'de halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı tutuklandı
Altın ve dolarda ters köşe. Ünlü ekonomistler haftanın tüyosunu verdi Ekonomi
Altın ve dolarda ters köşe. Ünlü ekonomistler haftanın tüyosunu verdi
Belçika'ya soğuk duş. Halil Umut Meler'den 2 kritik karar Spor
Belçika'ya soğuk duş. Halil Umut Meler'den 2 kritik karar