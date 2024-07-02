Zehra Güneş bacağını gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş bacağını gösterdi

Tedavisi devam eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldızı Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu.

Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız hazırlıklarına başladı.

Ancak sakatlığı bulunan yıldızlarımızdan Zehra Güneş'in tedavisi devam ediyor.

Milletler Ligi'nin ikinci ayağında Ay-Yıldızlı ekibimizi yalnız bırakmak zorunda kalan Zehra Güneş'e, Paris'te yerini alabilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrı çalışan Zehra Güneş tedavi süreci ile ilgili bacağını çekerek sosyal medyadan paylaştı. Zehra Güneş'in çorabında bulunan İngilizce mesajlarda, takım arkadaşlarının iyi dilekleri dikkat çekti.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya

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