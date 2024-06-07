Zehra Güneş bacağını paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş bacağını paylaştı

A Milli Takım'da sakatlanarak turnuvayı kapatan Zehra Güneş, tedavi süreci ile ilgili bacağını çekerek sosyal medyadan paylaştı.

Dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, yaşadığı sakatlıktan dolayı turnuvayı kapatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sakatlığına dair açıklama yapan Zehra, ''Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü.

Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!'' ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI
Zehra Güneş, bacağına diz tedavisi için yapılan çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte Zehra Güneş'in paylaştığı fotoğraf:

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