Zehra Güneş bombası. Resmen açıklandı

Milli voleybolcu Zehra Güneş'le ilgili karar duyuruldu.
VakıfBank’ın takım kaptanlığını yapan Brezilyalı smaçör Gabi Guimaraes’in İtalya'nın Imoco Volley Conegliano’ya transfer olmasıyla takım kaptanılığına Zehra Güneş yapacak getirildi.
ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?
25 yaşında.
Voleybola 12 yaşında VakıfBank'ta başladı.
15 yaşındayken 2. Lig takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir sezon kiralık forma giydi.
Aynı sezon genç voleybolcu PAF takım genç takımında Türkiye şampiyonluğu yaşadı. 2015-2016 sezonu VakıfBank'ın 3.Lig'den 2.Lig'e şampiyon olarak çıkan Güneş takımında forma giydi.
2016-2017 sezonu Beşiktaş'ta kiralık forma giydi. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı'nda oynuyor.
Sarı siyahlı formayla 2 FIVB Kulupler Dünya Şampiyonası, 1 CEV Avrupa Şampiyonasu Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
Yıldız Milli Takımı'yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve Eyof şampiyonluğu, Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü, Dünya dördücülüğü, U23 Millli Takımı'yla Dünya şampiyonluğu ve Voleybol Kadınlar Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.
25 yaşında 1.97 cm boyunda.