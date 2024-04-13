Zehra Güneş büyüledi

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Zehra Güneş büyüledi
VakıfBank'ın güzel voleybolcusu Zehra Güneş fırtına gibi esti.

VakıfBank ve Milli Takım'ın güzel voleybolcusu Zehra Güneş, bir süredir eski formundan uzak görünüyordu.

Bunun nedeni olarak da omzundakı sakatlık gösteriliyordu.

Ancak Zehra Güneş, takımının son THY maçında izleyenleri adeta büyüledi.

VakıfBank, maçtan 3-0 galip ayrılarak Sultanlar Ligi'nde 3. oldu ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Setler 25-22, 25-22, 25-14 sona erdi.

Maçın öne çıkan ismi Zehra Güneş oldu. Zehra Güneş, 13 blok yaparak maçı tamamladı.

Milli voleybolcunun olimpiyatlar öncesi eski formuna dönüş görüntüsü verdiği görüldü.

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