Zehra Güneş ile Gabi'nin olay pozu. Melissa Vargas da dayanamadı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

A Milli Takımımız'ın elde ettiği başarılarda büyük pay sahibi olan Zehra Güneş, takımı Vakıfbank'ta da fırtına gibi esiyor.

Paylaşımları büyük ilgi çeken Zehra Güneş, Eczacıbaşı Dynavit'i yendikleri maçtan sonra sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Genç voleybolcunun en çok ilgi çeken fotoğrafı da takım arkadaşı Gabi Guimaraes'le çektirdiği oldu.

Bu paylaşımın altına kısa sürede yüzlerce yorum yapıldı.

Zehra Güneş'in paylaşımına A Milli Takımımız'ın bir başka yıldızı Melissa Vargas da kayıtsız kalmadı.

Vargas ateş ve kalp emojileri ile yorum yaptı.