Zehra Güneş ile gazeteci arasında ilginç diyalog! Neden fotoğraf çekiyorsunuz?

Milli voleybolcu Zehra Güneş, Trabzon’da bir etkinliğe katıldı. Etkinliğin haberini yapan haber siteleri arasında 61 saat muhabirleri de yer aldı. Yerel basının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kendisini görüntüleyen muhabire Zehra Güneş sert tepkide bulundu.

“NEDEN ÇEKİYORSUN ACABA?"

Sporculuğu kadar özel hayatıyla da adından sık sık söz ettiren Zehra Güneş, bu kez kendisini kayda alan muhabire verdiği tepkiyle gündeme geldi.

Milli voleybolcu "Neden fotoğraf çekiyorsunuz acaba" diyerek etkinlikte kendisini kayda alan muhabire tepki gösterdi.

Muhabirin "Gazeteciyim" yanıtı vermesi üzerine Güneş önüne dönerek etkinliği kaldığı yerden takip etmeye devam etti.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999’da İstanbul’da dünyaya geldi. Voleybola ilgisi küçük yaşlarda başladı. Güneş 2012 yılında voleybol kariyerine Beşiktaş’ın altyapısında adım attı. Ardından, 2014 yılında VakıfBank’a transfer olarak hızla gelişim gösterdi ve A Takım’a yükseldi.

2017-2018 sezonunda VakıfBank ile Türkiye Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına ulaşan Güneş, 2018 yılında İtalya’nın güçlü takımlarından Conegliano’ya transfer oldu. 2018 ve 2019 yıllarında Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil ederek büyük başarılara imza attı. 2023 yılında Filenin Sultanları’nın büyük başarısında önemli bir rol oynayarak Türkiye’yi gururlandırdı.