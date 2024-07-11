Zehra Güneş: Sabırsızlanıyorum

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Zehra Güneş, doğum gününü arkadaşlarıyla birlikte beyazlar giyerek kutlamıştı. Kesilen 3 katlı pasta olay olmuştu.

Zehra Güneş, sosyal medya hesabından da doğum günü açıklaması yaptı. Güneş'in paylaşımı aynen şöyle:

“24 bana Büyüdükçe konulara farklı pencerelerden bakabilmeyi,kaybetmeyi,şevkat ve merhametin herşeyi iyileştirebiliceğini,bir verdikçe üç aldığımı anladığım,kendimi çok sevdiğimi,bütün problemlerimi kucaklamayı ve dahasını nasıl kelimelere dökeceğimi bilemediğim şeyler öğretti.Dilek dilerken aslında bunların hiçbiri aklına gelmezken,çok daha güzel şeylerin beni beklediğini gördüm.Hayatına dokunabildiğim,bana destek olan ve ben büyürken hala küçücük bir kız çocuğuymuşum gibi benim gözlerimin içine bakan annem ve babama minnettarım.

Hergün düşündüğünüz şeyi dileyerek uyuduğum icin bugün dileğim maalesef bu degil:)

25’te ise sağlık anlayış ve huzur diliyorum.Kendimin çok yeni bir versiyonunu görmek icin sabırsızlanıyorum.

Dip not:Ben ne güzel arkadaşlıklar biriktirmişim. Ne güzel insanlar var hayatımda.Bana bunu hatırlattığınız için teşekkür ederim.İyi ki varsınız!”