Filenin Sultanları'nda üst üste şoke eden gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Paris'e getirilen Tuğba Şenoğlu, ani bir kararla kadrodan çıkarılmış ve yerine İlkin Aydın çağırılmıştı.

Bu karar sosyal medyada büyük tepki çekmiş, taraftarlar Tuğba Şenoğlu'na destek mesajları yağdırmıştı.

Paris 2024 Olimpiyatları öncesi bir değişiklik daha yaşandı.

ZEHRA GÜNEŞ ŞOKU

Sakatlığından dolayı Milletler Ligi'nin son haftalarında oynayamayan Zehra Güneş, olimpiyat kadrosunda kendine yer bulmuştu.

Pazartesi günü oynanacak Hollanda maçı öncesi +1 kadroda değişikliğe gidildi.

Beyza Arıcı ana kadroya geçti ve Zehra Güneş rezerve kadroya dahil oldu.

Yoğun bir şekilde geri dönüş için çalışan Zehra Güneş, turnuvanın ilerleyen bölümünde tekrar as kadroya dahil edilip maça çıkabilir.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Zehra Güneş'in bu kararı öğrendikten sonra büyük bir üzüntü yaşadığı ve gözyaşlarına hakim olamadığı aktarıldı.

Kadınlarda rezerve oyuncuyu ilk kullanan ülke Türkiye olurken, madalya kazanmamız durumunda Beyza Arıcı dahil 13 oyuncumuz da madalya alabilecek.

ZEHRA GÜNEŞ KİMDİR?

Zehra Güneş, 7 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul Kartal’da dünyaya geldi.

Voleybol dünyasına 12 yaşında VakıfBank’ta adım attı. Zehra Güneş, genç yaşına rağmen başarılarla dolu bir kariyere sahip.

İlk olarak yıldız kategorisinde ve gençlerde Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra, 15 yaşında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kiralık olarak forma giydi. Aynı sezon PAF takımıyla ve genç takımda da Türkiye Şampiyonluğu sevinci yaşadı. VakıfBank’ın 3. Lig’den 2. Lig’e yükselen ikinci takımında da mücadele eden Zehra, başarılarına devam etti.

Beşiktaş’a kiralanan Zehra, ardından VakıfBank Genç Takımı’yla Türkiye Şampiyonu oldu. 2017-2018 sezonundan bu yana VakıfBank A Takımı’nda oynayan Zehra, uluslararası arenada da parladı. Sarı-siyahlı formayla 3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Kupa Voley ve 2 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Milli takımla da büyük başarılara imza atan Zehra, Yıldız Milli Takımı’yla dünya dördüncülüğü, Balkan ve EYOF şampiyonlukları elde etti. Genç Milli Takım formasıyla Avrupa üçüncülüğü ve dünya dördüncülüğü yaşadı. Ayrıca 23 Yaş Altı Milli Takımı’yla dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Zehra, A Milli Takım formasıyla da bronz madalyalar kazandı. 2018 FIVB Milletler Ligi ve 2019 Avrupa Şampiyonası’nda önemli rol oynadı. Ayrıca 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri’nde birinci olarak Filenin Sultanları’nın kadrosunda yer aldı ve Olimpiyat Oyunları’nda mücadele etti. 2023 FIVB Milletler Ligi ve 2023 Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Türkiye A Kadın Milli Takımı’nın en iyi orta oyuncusu olarak da adını yazdırdı.