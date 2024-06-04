Zehra Güneş yaktın bizi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş yaktın bizi

Milli voleybolcu Zehra Güneş kahretti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın yıldızı Zehra Güneş, Türkiye'yi kahretti.

Zehra Güneş, Milletler Ligi maçlarında oynayamayacağını duyurdu.

Zehra şu ifadeleri kullandı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum.

Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü. Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır.

Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul'da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris'te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum.

Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris'te görüşmek üzere..."

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