Zehra Güneş'e Çin'den rakip geliyor. Selvi boylu uzun bacaklı. Kasıp kavuracak

Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'e Çin'den rakip geliyor. Selvi boylu uzun bacaklı. Kasıp kavuracak
Yeni sezon için transferlerini sürdüren VakıfBank, son bombasını da patlattı.

Sultanlar Ligi'nin güçlü takımı VakıfBank, yeni sezon için transferlerini sürdürürken, bu kez bombasını Çin'den patlattı.

VakıfBank, Çin'in en ünlü oyuncularından Yuan Xinyue ile anlaştı.

Sözleşmenin imzalandığı transferin kısa süre içinde açıklanacağı öğrenildi.

Yuan Xinyue uzun boyu ve uzun bacaklarıyla dikkati çekiyor. Boyu 2,03. Yaşı 27.

Çinli yıldız da VakıfBank'ın güzeli Zehra Güneş gibi orta oyuncu.

Bu da "Zehra Güneş'e rakip geliyor" şeklinde yorumlanıyor.

"Hangisi daha güzel, hangisi daha iyi oyuncu" soruları bir kenara... Yuan Xinyue'in VakıfBank'ın gücüne güç katacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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