Zehra Güneş'in yeni futbolcu aşkı ortaya çıktı. Arda Turan detayı dikkat çekti

Barış Atakan
Zehra Güneş'in yeni futbolcu aşkı ortaya çıktı. Arda Turan detayı dikkat çekti
Vakıfbank'ın başarılı voleybolcusu Zehra Güneş, yeni aşkını Eyüpspor'da buldu!

1. Lig'de Eyüpspor forması giyen Berke Özer, takımıyla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Berke Özer, bir süre Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan Arina Fedorovtseva ile aşk yaşamıştı.

Geçtiğimiz Aralık ayında ayrılık kararı alınmasının ardından 23 yaşındaki kalecinin yeni sevgilisi ortaya çıktı.

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ZEHRA GÜNEŞ VE BERKE ÖZER İLİŞKİYE BAŞLADI
Berke Özer ve Vakıfbank'ın başarılı smaçörü Zehra Güneş'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Filenin Sultanları'nın yıldızı Zehra Güneş ve kaleci Berke Özer'in sürpriz aşkının yaklaşık iki ay önce başladığı ifade edildi.

24 yaşındaki Zehra Güneş, voleybolda adını altın harflerle yazdırmaya devam ediyor.

23 yaşındaki Berke Özer ise 1. Lig'de Eyüpspor ile lider konumda.

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ARDA TURAN ŞANS VERİYOR
Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, genç kaleciye güveniyor ve maçlarda şans veriyor.

Berke, takımda birinci kaleci konumunda yer alıyor.

Genç kaleci, bu sezon ligde 22 maçta forma giydi.

Sezonun tüm maçlarında forma giyen Berke, Arda Turan'ın güvenini boşa çıkarmadı.

Berke Özer, çıktığı 22 maçta kalesinde 17 gol gördü.

9 maçta ise kalesini gole kapattı.

Teknik direktör Arda Turan'ın takımı Eyüpspor, ligde maç eksiğiyle 49 puanda 1. sırada bulunuyor.

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