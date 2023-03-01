1 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Akit yazarından vicdanları kanatan paylaşım. Yangında hayatını kaybeden iki genç için tepki çeken ifadeler kullandı

Akit yazarından vicdanları kanatan paylaşım. Yangında hayatını kaybeden iki genç için tepki çeken ifadeler kullandı

Yeni Akit yazarı Zekeriya Say’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım tepkiyle karşılandı. Say Sapanca’da çıkan yangında hayatını kaybeden iki genç hakkında yazdıklarından dolayı ağır eleştiriler aldı.

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 13:22
Takip Et

Zekeriya Say'dan yangında hayatını kaybeden iki genç için tepki çeken paylaşım

Akit yazarından vicdanları kanatan paylaşım. Yangında hayatını kaybeden iki genç için tepki çeken ifadeler kullandı
+
Aa
-

Sapanca'da tatil yaptıkları bungalov evde çıkan yangında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara için Yeni Akit yazarı Zekeriya Say,

"Öldüklerine mi yanarsın... Yoksa… Başörtülü bir kızın, erkek arkadaşıyla hafta sonu tatilini küçücük bungalovda geçirecek kadar yozlaştığına mı?" paylaşımı yaptı.

ELEŞTİRENLERE YANIT VERDİ

Kendisini eleştirenlere de yanıt veren Zekeriya Say, yaptığı paylaşımı savundu.

Bir kullanıcının "Keşke paylaşmamış olsaydınız, bu dünyada herkes kınandığıyla imtihan edilir bunu sakın unutmayın." yanıtına Zekeriya Say "Kınamıyorum... 28 Şubat günü böyle bir olay yaşanıyorsa, artık Müslümanların titreyip kendilerine gelmeleri gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

Bu paylaşımın karşısında birçok kullanıcı Zekeriya Say'ı çok sert şekilde eleştirdi. Kullanıcılar Zekeriya Say'ın vefat eden iki gencin ölümüne odaklanması gerekirken, bunu hiç düşünmeden farklı şekilde ele almasına kayıtsız kalamadılar.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
1
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿Haluk Levent aldığı yeni kararı açıkladı: Artık yoruldum
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
2
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿26 şehirde yapıldı. Son ankette 2 partiye kara haber
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
3
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿Dünyaca ünlü kişi oturacak. Adnan Oktar'ın villası satıldı
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
4
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿ 4 büyükşehir için tehlike çanları: Haritalar çok yakın bir sınırda olduğumuzu gösteriyor
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
5
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Hükümet istifa sesleri TRT'de yankılandı. Protestolara bir takım daha katıldı
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
6
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüşecek. Kayseri maçına PAF takımla çıkılması gündemde
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
7
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Yol kenarında korkunç olay. Ekipler harekete geçti
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Ocak'ta kartı ödemelerle 446 Milyarlık alışveriş yapıldı
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Bolu'da emlakçılara 'fahiş kira' denetimi
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Uzmanı açıkladı. Deprem bölgelerinde beslenmeye dikkat
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
﻿Profesör açıkladı. Deprem bölgesinde o hastalık ölüm getirebilir
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.