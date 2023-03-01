Akit yazarından vicdanları kanatan paylaşım. Yangında hayatını kaybeden iki genç için tepki çeken ifadeler kullandı

Sapanca'da tatil yaptıkları bungalov evde çıkan yangında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Doğukan Kaya ve 21 yaşındaki Aleyna Songül Kara için Yeni Akit yazarı Zekeriya Say,

"Öldüklerine mi yanarsın... Yoksa… Başörtülü bir kızın, erkek arkadaşıyla hafta sonu tatilini küçücük bungalovda geçirecek kadar yozlaştığına mı?" paylaşımı yaptı.

ELEŞTİRENLERE YANIT VERDİ

Kendisini eleştirenlere de yanıt veren Zekeriya Say, yaptığı paylaşımı savundu.

Bir kullanıcının "Keşke paylaşmamış olsaydınız, bu dünyada herkes kınandığıyla imtihan edilir bunu sakın unutmayın." yanıtına Zekeriya Say "Kınamıyorum... 28 Şubat günü böyle bir olay yaşanıyorsa, artık Müslümanların titreyip kendilerine gelmeleri gerektiğini hatırlatıyorum" dedi.

TEPKİLERE SEBEP OLDU

Bu paylaşımın karşısında birçok kullanıcı Zekeriya Say'ı çok sert şekilde eleştirdi. Kullanıcılar Zekeriya Say'ın vefat eden iki gencin ölümüne odaklanması gerekirken, bunu hiç düşünmeden farklı şekilde ele almasına kayıtsız kalamadılar.