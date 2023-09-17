Zeki Alasya'nın ilk eşi tiyatrocu Oya Alasya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın eski eşi Oya Alasya hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini kızı Zeynep Alasya verdi. Alasya'nın cenazesi Zincirlikuyu mezarlığından kaldırılarak, yine Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Zeki Alasya'nın ilk eşi tiyatrocu Oya Alasya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın 18 yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi oyuncunun kızı Zeynep Alasya verdi.

650704ae86b24454e06d06fb.webp

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi.

6507054f86b24454e06d06fe.webp

unlu-oyuncu-oya-alasya-hayatini-kaybetti-16339729-8445-m.jpg

Oya Alasya 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeki Alasya ile 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde karı kocayı oynadı ve gerçek hayatta da 1969 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ismini verdikleri bir kızları oldu ancak çift, 18 yıllık evliliklerini 1987 yılında sonlandırdı. Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar; Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner.

Öne Çıkanlar
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
Livakovic şaşırttı, Dzeko kurtardı. Fenerbahçe'nin çok zorlandığı maçı nasıl kazandığını Sedat Kaya açıkladı Spor
Livakovic şaşırttı, Dzeko kurtardı. Fenerbahçe'nin çok zorlandığı maçı nasıl kazandığını Sedat Kaya açıkladı
Çorum'da korkutan yangın Güncel
Çorum'da korkutan yangın
Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık Magazin
Dünya modasını sarsan skandal hırsızlık
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. İki takımda da büyük sürpriz Spor
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu. İki takımda da büyük sürpriz
Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak Güncel
Özel okullar yana yakıla öğrenci arıyor. Binlercesi kapanacak
Kızını günde 111 kez arayan anneye hapis. Defalarca takip edip evine girmiş Güncel
Kızını günde 111 kez arayan anneye hapis. Defalarca takip edip evine girmiş
Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia Güncel
Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında ABD basınından bomba iddia