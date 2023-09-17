Zeki Alasya'nın ilk eşi tiyatrocu Oya Alasya hayatını kaybetti

Usta oyuncu Zeki Alasya'nın 18 yıl evli kaldığı eski eşi ünlü oyuncu ve tiyatrocu Oya Alasya 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. Oyuncunun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Acı haberi oyuncunun kızı Zeynep Alasya verdi.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

"Köyden İndim Şehire" filminde Himmet Ağa'nın eşi rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Oya Alasya'nın vefatını kızı Zeynep Alasya duyurdu. Alasya "Annem Zeynep Oya Kaya'yı bugün kaybettik" sözleriyle sevenlerine acı haberi verdi.

OYA ALASYA KİMDİR

Oya Alasya 1949 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Zeki Alasya ile 'Köyden İndim Şehre' ve 'Salak Milyoner' filmlerinde karı kocayı oynadı ve gerçek hayatta da 1969 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Zeynep ismini verdikleri bir kızları oldu ancak çift, 18 yıllık evliliklerini 1987 yılında sonlandırdı. Oya Alasya'nın Rol Aldığı Yapımlar; Kapıcının Kızı, Üç Gelin Altı Damat, Tamam mı Devam mı?, Sev Kardeşim, Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner.