Zeki Demirkubuz küfür ettiği paylaşımını sildi

Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, Yeniz Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'a küfrettiği paylaşımını sildi.

Tülin Küre KAYNAK: Haber Merkezi
Zeki Demirkubuz küfür ettiği paylaşımını sildi

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı ve 15 Aralıkta vizyona girecek olan "Hayat" filmine, yönetmenin Gaze olaylarına sessiz kalmasından dolayı ‘boykot’ çağrısında bulunmuştu.

Demirkubuz ise 23 Kasım günü X hesabından İsmail Kılıçarslan'ı etiketleyerek, “Gazze halkına yapılan zulüm konusunda hissettiklerimi sorgulamaya kalkanı s... Filmini, gişesini, korsanını, boykotunu, tehditini ayrıca s...” şeklinde sert bir yanıt verdi.

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Bazı çevrelerce tepki çeken paylaşımdan sonra ünlü yönetmen bugün yaptığı açıklamada gönderiyi sildiğini açıkladı.

Demirkubuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsani nedenlerden dolayı mevzuyu kapatıyor, söz konusu twit'i siliyorum" dedi.

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