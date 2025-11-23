ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’nın ABD’nin girişimlerine minnet göstermediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili değerlendirmede bulundu. Trump, “ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti” ifadelerini kullandı.

‘PUTİN ASLA SALDIRMAZDI’

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini kaydeden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, “Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı” dedi.

Trump, asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını vurgulayarak, “Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa, Rusya'dan petrol almaya devam ediyor” açıklamasında bulundu.

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını aktaran Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini bildirdi.

"UKRAYNA TRUMP'A MİNNETTAR"

Trump'ın bu açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Ukrayna, Javelin füzelerinden başlayarak Ukraynalıların hayatlarını kurtaran yardımları için her bir ABD’liye ve özellikle Başkan Trump’a minnettar" dedi.

Zelenskiy, Avrupa ve G7 ile G20 ülkelerine de yardımları için teşekkür ederek bu desteğin sürdürülmesine yönelik çabaların önemli olduğunu ifade etti. Zelenskiy, savaşın bitmesi için dikkatli davrandıklarını belirterek, "Bu yüzden barışa giden süreçte her noktayı, bu yönde atılan her adımı bu denli dikkatle ele alıyoruz. Bu savaşı gerçekten bitirebilmemiz ve bir savaş daha çıkmasını engelleyebilmemiz için her şey doğru şekilde hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, "Yardım eden herkese teşekkür ederim. Teşekkürler ABD. Teşekkürler Avrupa. İnsanlarımızla gurur duyuyorum" dedi.