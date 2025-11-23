Basına "Trump'ın Ukrayna Planı" olarak yansıyan, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi için Kiev'e ciddi tavizler dayatan plan gündemde kalmaya devam ediyor. Bazı ABD'li senatörler, sözkonusu planın ABD ile ilgisi olmadığını bunun kendilerine bizzat, Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafıdan söylediğini aktardı.

Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız senatörler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mesajını basın toplantısında birlikte aktardı. Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı açıklamada, Rubio'nun Cenevre'deki görüşmelere katılmak üzere yola çıkarken kendilerini aradığını söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da "Bize çok açık şekilde, bu teklifin bizim temsilcilerimizden birine iletildiğini ve bizim önerimiz olmadığını, bizim barış planımız olmadığını belirtti" diye konuşarak, planın ilk bakışta "Rusça yazılmış gibi göründüğünü" ifade etti.

Bağımsız Senatör Angus King, Rubio'nun planın "yönetimin planı olmadığını, Rusların dilek listesi olduğunu söylediğini" aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, senatörlerin açıklamalarını "tamamen asılsız" olarak niteledi.

RUBIO İDDİALARI REDDETTİ

Bakan Rubio, X platformundan konuya ilişin açıklama yaptı. Rubio, barış teklifinin, ABD tarafından hazırlandığını savundu, devam eden müzakereler için çerçeve olarak sunulduğunu kaydetti.

Bakan Rubio, "Teklif, Rus tarafının katkılarına dayanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna'dan gelen önceki ve mevcut katkılara da dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

ABD'NİN TARTIŞMALI PLANI

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

Planda, Ukrayna'nın doğudaki topraklarını Rusya'ya bırakması ve NATO üyesi olmayacağını ülke anayasasına eklemesi gibi maddeler yer alıyordu.