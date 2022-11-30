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Zelenskiy: Cephede durum ağır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk cephesinde büyük kayıplar vermeye devam ettiğini iddia ederek, "Cephede durum ağır" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 03:01
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Zelenskiy: Cephede durum ağır

Zelenskiy: Cephede durum ağır
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Zekenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının sürdüğünü hatırlattı.

Rus güçlerinin özelikle Donetsk cephesinde ilerlemeye çalıştığını ancak Ukrayna Ordusu'nun Rus saldırılarını başarılı bir şekilde geri püskürtmeye devam ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Cephede durum ağır" dedi.

Rus ordusunun Donetsk cephesinde ilerlemek için büyük kayıplar verdiğini iddia eden Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin burada Rus birliklerin ilerlemesine izin vermediklerini kaydetti.

Zelenskiy, Rus güçlerinin Luhansk bölgesinde kontrol ettikleri yerleşim yerlerini "elinde tutmaya", Harkiv bölgesinde ve Ukrayna'nın güneyinde ise ilerlemeye çalıştığını aktardı.

Rusya'nın Ukrayna'da savaş başlatarak bir suç işlediğini ifade eden Zelenskiy, Rusya'nın üst düzey siyasi ve askeri yetkililerin yargılanması için yoğun çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Zelenskiy, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile zaten bir işbirliği kurduk ve bu iş birliğini artıracağız. Ancak ne yazık ki mevcut uluslararası hukuki araçlar adalet (Ukrayna savaş konusunda) için yeterli değil" diye konuştu.

Ukrayna'da başlatılan savaşta suçlu şahısların yargılanması için ayrıca uluslararası bir mahkemenin kurulması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Saldırganlığın sorumluluğunun üstlenilmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ek olarak özel bir mahkemeye ihtiyaç vardır. Böyle bir mahkeme oluşturmak için her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. (AA)

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