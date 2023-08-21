Zelenskiy Danimarka'da konuştu: Rusya kaybedecek

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Danimarka'yı ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 21 Ağustos Pazartesi günü Kopenhag'da Rusya'nın kendisi ile ülkesi arasındaki çatışmayı kaybedeceğine inandığını söyledi.

Zelenskiy, Danimarka'nın F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim edeceğini duyururken, Parlamento yakınında toplanan kalabalığa "Bugün Rusya'nın bu savaşı kaybedeceğinden eminiz " dedi.

Danimarka, 4 ila 6 ay süre olan Ukraynalı pilotların eğitiminin tamamlanmasıyla yıl sonuna doğru 19 adet F-16’yı Ukrayna’ya teslim etme sözü vermişti.

ABD'nin F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etmesi için Hollanda ve Danimarka'ya yeşil ışık yakmasının ardından Zelenskiy, dün Hollanda’yı ziyaret etmiş bugün de Danimarka’ya geçmişti.