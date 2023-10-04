Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bir telefon görüşmesi yapıldı.

KAYNAK: AA
Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Zelenskiy’den Azerbaycan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeyi Zelenskiy başlattı. Zelenskiy, Azerbaycan’ın Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımları ve enerji sektörüne verdiği desteği övgüyle karşıladı. Azerbaycan’ın kış aylarında Ukrayna’nın doğalgaz ihtiyacını karşılamasının önemine dikkat çekti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Zelenskiy, iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda ortak bir tutum sergilediler. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgaline son vermesini kutlayan Zelenskiy, Ukrayna’nın Kırım ve Donbas’taki Rus saldırısına karşı Azerbaycan’ın desteğini takdir etti.

Bölgesel güvenlik ve iş birliği gündemi

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik, mevcut tehditler ve gelecekteki iş birliği formatları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, savunma ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmek için kararlılık ifade ettiler. Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptılar.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı Gündem
Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı
Şahan Gökbakar adeta delirdi. "Ama bizi bu hale Galatasaray getirdi" Magazin
Şahan Gökbakar adeta delirdi. "Ama bizi bu hale Galatasaray getirdi"
Shaktar küllerinden doğdu. Antwep'i mağlup etti Spor
Shaktar küllerinden doğdu. Antwep'i mağlup etti
Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi Gündem
Tokat’ta nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak görüntülendi
Ali Koç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Pis kokular geliyor Spor
Ali Koç'tan flaş Galatasaray açıklaması: Pis kokular geliyor
Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı Siyaset
Ekrem İmamoğlu’ndan Erkan Baş’a destek kararı
15 yaşındaki sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı Yaşam
15 yaşındaki sürücüye 13 bin TL cezai işlem uygulandı