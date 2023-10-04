Zelenskiy ve Aliyev telefonda görüştü

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Zelenskiy’den Azerbaycan’a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmeyi Zelenskiy başlattı. Zelenskiy, Azerbaycan’ın Ukrayna’ya gönderdiği insani yardımları ve enerji sektörüne verdiği desteği övgüyle karşıladı. Azerbaycan’ın kış aylarında Ukrayna’nın doğalgaz ihtiyacını karşılamasının önemine dikkat çekti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Zelenskiy, iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması konusunda ortak bir tutum sergilediler. Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da Ermenistan işgaline son vermesini kutlayan Zelenskiy, Ukrayna’nın Kırım ve Donbas’taki Rus saldırısına karşı Azerbaycan’ın desteğini takdir etti.

Bölgesel güvenlik ve iş birliği gündemi

Görüşmede ayrıca bölgesel güvenlik, mevcut tehditler ve gelecekteki iş birliği formatları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. İki lider, siyasi, ekonomik, enerji, ulaştırma, savunma ve kültürel alanlarda iş birliğini geliştirmek için kararlılık ifade ettiler. Azerbaycan ile Ukrayna arasındaki stratejik ortaklığın önemine vurgu yaptılar.